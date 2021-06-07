Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie. Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie. Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

      Philips Sonicare 2100 Series Elektrische Schallzahnbürste

      HX3651/11

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

      Die Schalltechnologie in Kombination mit unserem Bürstenkopf entfernt Plaque sanft und bis zu 3 x mehr* als eine Handzahnbürste.

      Alle Vorteile ansehen

      Erhältlich in:

      Zahlungsoption auswählen
      Jetzt zahlen

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen 2000er Serie

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Alle Ersatzteile und Zubehör anzeigen
      Dieses Produkt
      2100 Series
      - {discount-value}

      2100 Series

      Elektrische Schallzahnbürste

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Auf Wiedersehen Handzahnbürste. Hallo Schalltechnologie.

      Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung*

      • Sonicare Schalltechnologie
      • 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer
      • Schlankes, ergonomisches Design
      • 14 Tage Akkulaufzeit
      Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

      Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

      Kraftvolle Borstenvibrationen lassen Mikrobläschen tief in Ihre Zahnzwischenräume eindringen und verteilen sie entlang des Zahnfleisches für ein erfrischendes Erlebnis. Das Putzen von 2 Minuten mit dieser Zahnbürste gleicht dem Zähneputzen von zwei Monaten mit einer Handzahnbürste.** 31.000 Putzbewegungen pro Minute reinigen Ihre Zähne sanft, lösen und entfernen den Plaque für ein außergewöhnliches, tägliches Reinigungserlebnis.

      Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

      Bis zu 3 x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste*

      Die elektrische Sonicare Zahnbürste mit fortschrittlicher Sonicare Technologie entfernt nachweislich bis zu dreimal mehr Plaque* von Ihren Zähnen und entlang des Zahnfleisches (im Vergleich zu einer Handzahnbürste) und schützt gleichzeitig das Zahnfleisch.

      Sicher und schonend im Gebrauch

      Sicher und schonend im Gebrauch

      Die Sonicare Zahnbürste sorgt für eine gründliche Reinigung, ohne Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch zu verletzen. Sanfte und dennoch kraftvolle Schallvibrationen sorgen für eine außergewöhnlich saubere und gleichzeitig schonende Reinigung Ihrer Zähne und Ihres Zahnfleisches.

      Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

      Optimieren Sie Ihr Putzerlebnis mit dem 2-Minuten-Timer und dem 4-Quadranten-Timer

      Der 2-Minuten-Timer und der 30-Sekunden-4-Quadranten-Timer leiten Sie durch alle Bereiche in der empfohlenen Putzzeit, sodass eine gründliche Reinigung gewährleistet wird.

      Das ergonomische Design macht das Halten und die Verwendung der Zahnbürste einfach

      Das ergonomische Design macht das Halten und die Verwendung der Zahnbürste einfach

      Das schlanke, leichte und ergonomische Design erleichtert das Halten und die Verwendung der Zahnbürste, sodass Sie eine erstaunliche Reinigung ohne jede Belastung erhalten können.

      Akkulaufzeit von 14 Tagen

      Akkulaufzeit von 14 Tagen

      Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 14 Tage, sodass Sie lange Zeit ohne Aufladen auskommen können.

      Easy-Start erleichtert den Übergang

      Easy-Start erleichtert den Übergang

      Unser Easy-Start-Programm bietet Ihnen daher die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung für die ersten 14 Anwendungen Ihrer neuen Zahnbürste.

      Auf Wiedersehen Adapter. Hallo USB.

      Auf Wiedersehen Adapter. Hallo USB.

      Netzteile mögen klein erscheinen, aber zusammengenommen hat der Kunststoff, aus dem sie bestehen, einen großen Einfluss auf die Umwelt. Allein durch die Umstellung auf ein USB-Ladegerät in unseren Philips Sonicare Serien 1000 bis 4000 können wir bis zu 189.210 kg Kunststoff in vier Jahren einsparen***. Das ist ganz schön viel, oder?

      Technische Daten

      • Leistung

        Stromspannung
        DC5V

      • Technische Daten

        Betriebsdauer (voller bis leerer Akku)
        14 Tage*****
        Batterie
        Wiederaufladbar
        Batterietyp
        Lithium-Ionen
        Energieverbrauch
        Standby ohne Anzeige <0,5 W

      • Design und Materialausführung

        Farbe
        Sugar Rose

      • Service

        Garantie
        2 Jahre eingeschränkte Garantie

      • Benutzerfreundlichkeit

        Bürstenkopfsystem
        Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe
        Akkuanzeige
        Anzeige zeigt Akkustatus an
        Handstück
        Schlankes, ergonomisches Design

      • Artikel enthalten

        Handstück
        1 Serie 2100
        Bürstenkopf
        1 C1 ProResults (Standard)
        Ladegerät
        1

      • Reinigungsleistung

        Leistung
        Entfernt bis zu 3 x mehr Plaque*
        Geschwindigkeit
        Bis zu 31.000 Bürstenkopfbewegungen pro Minute
        Timer
        4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

      • Programme

        Clean
        Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.
      Clippin

      Ersatzteil oder Zubehör finden

      Gehe zu Teile und Zubehör

      Ersatzteile und Zubehör

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • im Vergleich zur Handzahnbürste für gesündere Zähne und gesünderes Zahnfleisch
      • * Individuelle Ergebnisse können variieren
      • ** Daten sind abrufbar
      • **** basierend auf zwei Zahnputzzyklen von jeweils zwei Minuten pro Tag im Standard-Putzprogramm

      Testen ohne Risiko

      GZG Logo 100 Tage

      Testen Sie ohne Risiko


      100 Tage Geld-zurück-Garantie auf alle Philips Sonicare Schallzahnbürsten und Power Flosser

      Das Angebot gilt nicht für Ersatzbürstenköpfe und Zubehör.

      So funktioniert es

      Garantieverlängerung

      Garantie-Logo

      Garantie­verlängerung


      Für alle Philips Sonicare Schallzahnbürsten Verlängerung um 1 Jahr auf 3 Jahre Garantie.

      Mehr erfahren
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.