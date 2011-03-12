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Eingestellt
Lift & Cut
1 Scherkopf
Ihr Philips Rasierer mit 2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Das garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
5.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ55/40 Scherköpfe verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ55/40 Scherköpfe verfasst
04/10/2010
United Kingdom
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ55/40 shaving heads verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ55/40 shaving heads verfasst
guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ55/40 shaving heads verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HQ55/40 shaving heads verfasst