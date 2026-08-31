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Eingestellt
HQ3/40
Austauschen für optimale Rasierleistung
Um jederzeit die maximale Leistung Ihres Philips Rasierers zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre auswechseln
Lift & Cut
3 Scherköpfe
2-Klingen-System: Die erste Klinge hebt das Haar an, die zweite Klinge schneidet es ab. Dies garantiert eine schonende und gründliche Rasur.
Das Klingen-System hebt das Haar leicht an und schneidet es unter der Hautoberfläche ab.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
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