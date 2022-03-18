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  • Für eine gründliche Rasur
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Eingestellt

Jet Clean-Reinigungslösung

HQ200/03

4.3
| (64) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Für eine gründliche Rasur
Ein sauberer Rasierer garantiert maximale Leistung beim Rasieren. Verwenden Sie Ihre Philips Jet Clean Lösung HQ200/03 mit Ihrem Jet Cleaning System für eine gründliche Reinigung der Philips Scherköpfe.
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Für maximale Leistung

Für eine gründliche Rasur

  • Reinigt und ölt

  • Duft von frischer Brise

Ermöglicht eine maximale Rasurleistung

Ermöglicht eine maximale Rasurleistung

Jet Clean Lösung für optimale Wartung und Pflege. Nach der Reinigung sieht der Scherkopf aus wie neu, riecht gut und bietet eine Leistung wie am ersten Tag.

Für eine gründliche Reinigung

Nach der Reinigung sieht der Scherkopf des Philips Elektrorasierers aus wie neu, riecht wie neu und bietet eine Leistung wie am ersten Tag.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.3

von 5

64

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

2

18/03/2022

Österreich

Österreich

Verifizierter Käufer

Gute Qualität

Sparsam und daher auch gut nichts spricht daher gegen das Produkt

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ200/50 Jet Clean-Reinigungslösung verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat großartige Funktionen

Reinigt und pflegt den Scherkopf optimal, sparsam im Verbrauch.

Vorteile

Markenqualität

Nachteile

Zu teuer

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ200/50 Jet Clean-Reinigungslösung verfasst

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06/01/2011

Deutschland

Deutschland

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HQ200/03 Jet Clean-Reinigungslösung verfasst

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