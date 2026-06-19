ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
  • Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen

Eingestellt

KeraShine erhitzte Stylingbürste

HP8632/00

Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen
Mit dem Philips KeraShine Airstyler mit Ionisierungsfunktion können Sie ganz einfach weiche Wellen stylen, während das Haar geschont wird. Der erhitzte 45 mm Lockenstab mit Keratinbeschichtung sorgt für lang anhaltende Ergebnisse. Die einziehbaren Borsten garantieren eine sichere Anwendung.
Alle Vorteile anzeigen

Keramik mit Keratinveredelung

Schonendes Stylen, für weiche, sanfte Wellen und Volumen

  • Care Edition

  • Ionisierungsfunktion

  • 45 mm Lockenstab

  • Keratin-Keramikbeschichtung

Einziehbare Borsten für sicheres Lösen der Haare

Einziehbare Borsten für sicheres Lösen der Haare

Die einzigartigen einziehbaren Borsten garantieren eine sichere und einfache Anwendung: Wickeln Sie Ihr Haar einfach um die Bürste, drehen Sie die Cool-Tip-Spitze, und die Borsten werden eingezogen. Diese einzigartige Funktion ermöglicht ein sicheres Lösen der Haare und sorgt für eine dauerhaft perfekte Form Ihrer Locken.

Ionen-Funktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Ionen-Funktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Ionen-Funktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Zwei Stylingtemperatureinstellungen für unterschiedliche Haartypen

Wählen Sie zwischen 2 Einstellungen für die Stylingtemperatur, 160 °C und 190 °C, um ein langanhaltendes Styling zu garantieren und gleichzeitig das Risiko von Haarschäden zu minimieren.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.