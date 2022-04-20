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HP8346/00
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Kann ich den Philips Hairstyler bei feuchtem Haar verwenden?
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Wozu dient die Ionisierungsfunktion meines Philips Hairstyler?
Kann Lockenwickeln oder Glätten mein Haar beschädigen?
Wie reinige ich meinen Philips Hairstyler?
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