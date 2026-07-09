Philips Support Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?

Es wird nicht empfohlen, das Kabel um den Philips Styler zu wickeln, da dies das Kabel beschädigen kann. Warten Sie nach dem Gebrauch des Hairstyler, bis er abgekühlt ist, und wickeln Sie das Kabel separat auf, wie in der Abbildung unten.