Mein Philips Hairstyler riecht seltsam

Ein weiterer Grund für Brandgeruch bei Ihrem Haarglätter kann sein, dass er schmutzig ist. Wenn sich auf Ihrem Haarglätter oder Haartrockner Staubpartikel oder Rückstände angesammelt haben, können diese aufgrund der hohen Temperatur des Geräts verbrennen und riechen.

Um dieses Problem zu lösen, reinigen Sie Ihr Styling-Gerät vor jedem Gebrauch gut. Anweisungen dazu, wie Sie Ihren Philips Hairstyler ordnungsgemäß reinigen, finden Sie im Benutzerhandbuch.

Wenn die oben beschriebenen Schritte das Problem nicht beheben, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Unterstützung zu erhalten.