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Haarglätter

HP4686/22

4.3

| (3) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Glattes Haar – so einfach wie noch nie

Übernehmen Sie mit dem SalonStyle & Control Glätteisen die Kontrolle. Dank besonderer Turmalin-Keramikplatten und einer professionellen Stylingtemperatur von 230 °C lassen sich attraktiver Glanz und lang anhaltende Stylingergebnisse erzielen.

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SalonStyle & Control Glätteisen

Glattes Haar – so einfach wie noch nie

Kabelgelenk zur Vermeidung von Kabelgewirr

Kabelgelenk zur Vermeidung von Kabelgewirr

Das praktische Kabelgelenk dreht das Kabel und vermeidet somit Kabelgewirr.

Einstellbare Temperaturstufen garantieren glatte Ergebnisse für jeden Haartyp

Dank der einstellbaren Temperaturstufen können Sie die Stylingtemperatur schnell und einfach ändern. So können Sie die perfekte Temperatur für Ihr Haar und Ihre Bedürfnisse wählen und stets das gewünschte Stylingergebnis erzielen.

Automatische Abschaltung nach 60 Minuten

Automatische Abschaltung nach 60 Minuten

Einige Haarglätter und Lockenstäbe sind mit einer Abschaltautomatik ausgestattet. Diese Funktion bietet Sicherheit. Sollte das Gerät versehentlich eingeschaltet bleiben, schaltet es sich nach 60 Minuten automatisch ab.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.3

von 5

3

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Stylish, and does the job really well

This is a stylish product, with great features and is easy to use. The results are excellent. As it comes with its own cover it is easy to store away.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4686/07 Straightener verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP4686/07 Straightener verfasst

18/12/2013

España

España

En general nivel alto

Estoy contenta con los productos por su calidad y resultados, ya que no he tenido problemas de averías

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Diese Bewertung wurde für SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo verfasst

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Diese Bewertung wurde für SalonStraight Control + HP4686/00 Plancha para el pelo verfasst

17/09/2012

France

France

possèdes des bonnes qualités

je me sert quasiment de mon lisseur et seche cheveux philips tout les jours. j'en suis super contente fait des jolie coiffure. il me satisfait pleinement.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SalonStraight Control + HP4686/00 Lisseur verfasst

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