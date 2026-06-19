Extra großer Wasserbehälter

Die Zubereitung Ihres Kaffees dauert länger als der eigentliche Kaffeegenuss? Damit ist jetzt Schluss. Mit dem extra großen SENSEO®-Wassertank HD7982/70 können Sie 8 Tassen Kaffe zubereiten. Das bedeutet mehr Komfort und selteneres Nachfüllen.