Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
HD7982/70
HD6553/59R1
HD6553/70R1
HD6553/71R1
HD6554/68R1
HD6556/51R1
HD6553/67R1
HD6553/80R1
HD6554/51R1
HD6554/60R1
HD6554/10R1
Für SENSEO Original
Kapazität für 1,2 l/8 Tassen Kaffee
+70 % Wasserkapazität
Der extra große Wasserbehälter fasst mit 1,2 Litern Wasser für 8 Tassen frischen SENSEO®-Kaffee. Dadurch reduziert sich die Zubereitungszeit, und Sie können Ihren Kaffee länger und komfortabler genießen.
Der extra große Wasserbehälter für die SENSEO® Kaffeemaschine ist spülmaschinenfest und kann daher leicht gereinigt werden.
Der extra große Wasserbehälter für Ihre SENSEO® Kaffeemaschine kann einfach abgenommen werden. So lässt er sich schnell und einfach befüllen und reinigen.
Auszeichnungen
Bewertungen