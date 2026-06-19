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  • Extra großer Wasserbehälter
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SENSEO® XLWasserbehälter

HD7982/70

1 Auszeichnung

Extra großer Wasserbehälter
Die Zubereitung Ihres Kaffees dauert länger als der eigentliche Kaffeegenuss? Damit ist jetzt Schluss. Mit dem extra großen SENSEO®-Wassertank HD7982/70 können Sie 8 Tassen Kaffe zubereiten. Das bedeutet mehr Komfort und selteneres Nachfüllen.
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für bis zu 8 Tassen frischen SENSEO®-Kaffee

Extra großer Wasserbehälter

  • Für SENSEO Original

  • Kapazität für 1,2 l/8 Tassen Kaffee

  • +70 % Wasserkapazität

Fassungsvermögen von 1,2 Litern für selteneres Nachfüllen

Fassungsvermögen von 1,2 Litern für selteneres Nachfüllen

Der extra große Wasserbehälter fasst mit 1,2 Litern Wasser für 8 Tassen frischen SENSEO®-Kaffee. Dadurch reduziert sich die Zubereitungszeit, und Sie können Ihren Kaffee länger und komfortabler genießen.

Deckel spülmaschinenfest für einfache Reinigung

Deckel spülmaschinenfest für einfache Reinigung

Der extra große Wasserbehälter für die SENSEO® Kaffeemaschine ist spülmaschinenfest und kann daher leicht gereinigt werden.

Abnehmbarer, besonders großer Wasserbehälter für leichtes Befüllen und Reinigen

Der extra große Wasserbehälter für Ihre SENSEO® Kaffeemaschine kann einfach abgenommen werden. So lässt er sich schnell und einfach befüllen und reinigen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image VRS_AWARD-612375

Bewertungen

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