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Die Zubereitung Ihres Kaffees dauert länger als der eigentliche Kaffeegenuss? Damit ist jetzt Schluss. Mit dem extra großen SENSEO®-Wassertank HD7982/70 können Sie 8 Tassen Kaffe zubereiten. Das bedeutet mehr Komfort und selteneres Nachfüllen.
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