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Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4522/01

4
| (26) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schneller, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Die Quick Calc Release Funktion mit höchster Bewertung, die T-ionicGlide Bügelsohle mit bester Gleitfähigkeit und die Funktion zur automatischen Sicherheitsabschaltung bieten Ihnen optimale Bügelergebnisse im Handumdrehen.
Alle Vorteile anzeigen

Mit unserer Bügelsohle mit bisher bester Gleitfähigkeit

Schneller, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 210 g Dampfstoß

  • T-ionicGlide Bügelsohle

  • Autom. Sicherheitsabschalt. + Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Dampfstoß von bis zu 210 g

Dampfstoß von bis zu 210 g

Die Dampfstoßfunktion kann zum vertikalen Bügeln und bei hartnäckigen Falten verwendet werden.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Auszeichnungen

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Bewertungen

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4.0

von 5

26

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

2

10/01/2017

Deutschland

Deutschland

Philips Azur Performer Plus -Entlich macht das bügeln SPASS

Philips Azur Performer Plus -Endlich macht das bügeln Spaß Das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus von Philips hat eine Kabellänge von 2m und ist somit super ausreichend. Besonders gefällt mir der Stecker. Dafür gibt es einen zusätzlichen Pluspunkt. Der Stecker ist aus Gummi, ist somit sehr leicht in der Handhabung und hat einen zusätzlichen „Ring“. Damit kann man endlich ganz leicht den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ich habe das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus von Philips in Schwarz/ Gold was mir sehr gut gefällt, da es nicht in den üblichen „Wäschefarben“ oder sogar in Mädchenfarben daherkommt. Die Verarbeitung und Qualität des Bügeleisens macht einen hochwertigen Eindruck. Die Bedienung des Azur Performer Plus Dampfbügeleisen ist kinderleicht. Man stellt die gewünschte Temperatur ein und schon kann es losgehen. Die praktische automatische Dampfregelung ist grandios, da sich der Dampf automatisch für das Kleidungsstück anpasst. Zusätzlich besteht die Möglichkeit auch noch extra Dampf oder Feuchtigkeit über die Sprühfunktion individuell einzusetzen. Was ich nicht ganz so schön finde, ist die relativ kleine Schrift für die Temperaturregelung. Aber das ist bestimmt eine Macke von mir, da ich noch keine Brille nutzen möchte. Das Gerät kann sowohl mit Leitungswasser wie auch mit destilliertem Wasser befüllt werden. Vor dem bügeln kann man es bequem am Wasserhahn mit Wasser befüllen. Obwohl der Tank stolze 300ml Wasser aufnimmt, muss ich für mehrere Kleidungsstücke den Tank nachfüllen. Da im Lieferumfang dafür kein zusätzlicher Behälter dabei ist, ist es eigentlich nur mit heißem Bügeleisen am Wasserhahn möglich. Das finde ich sehr schade. Hier sollte Philips vielleicht überlegen den Lieferumfang um einen externen Wasserbehälter mit Ausgießer zu erweitern. Mit einer Leistung von 2600 Watt heizt das Bügeleisen zudem sehr schnell auf, sodass es auch unter Zeitdruck fix zum Einsatz kommen kann. Das Dampfbügeleisen Azur Performer Plus hat eine automatische Sicherheitsabschaltung. Nach ca. 8 Minuten ohne Benutzung schaltet sich das Bügeleisen selbständig ab, steht es auf der Bügelsohle wird es zur Sicherheit sogar schon nach 30 Sekunden abgeschaltet, so kann wirklich nichts schief gehen. Ein besonderer Punkt sind auch die zwei Entkalkungsprogramme, sie sorgen dafür, dass das Bügeleisen auf lange Sicht vor Kalkablagerungen geschützt wird. Die T-ionicGlide Bügelsohle sowie die hervorragende Bügelspitze sorgen dafür, dass wirklich jede Bluse bzw. Hemd faltenfrei gebügelt wird. Das Bügeleisen ist zwar im Verhältnis zu meinem alten Eisen etwas schwerer, aber die extra gleitfähige T-ionicGlide Bügelsohle gleitet sehr angenehm über die Wäsche. Die Entkalkerkassette auf der Rückseiteauf der Rückseite habe ich noch nicht getestet, da ich das Bügeleisen erst zweimal im Gebrauch hatte und wir hier sehr weiches Wasser haben Ich persönlich bin von den Bügelergebnissen sehr begeistert. So muss man z.B. ein T-Shirt mit Aufdruck nicht noch zusätzlich auf beiden Seiten bügeln, damit auch der Aufdruck ordentlich aussieht. Bei meinem T-Shirt konnte ich das Ganze von einer Seite bügeln und das T-Shirt samt Aufdruck war schon faltenfrei. Damit ist für mich eine persönlich eine riesige Zeitersparnis. Die zu bügelnden Kleidungsstücke müssen ab jetzt nicht mehr umständlich von beiden Seiten gebügelt werden, sondern es reicht diese von einer Seite zu bügeln. So macht bügeln schon fast richtig Spaß

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27/10/2016

Deutschland

Deutschland

Absolut top !

Ich habe lange überlegt ob ich wirklich so viel Geld ausgeben sollte. Aber das ist das Bügeleisen wirklich wert !!! Vorallem mit dem Kalk ist echt der Hammer, wie im Video, tatsächlich wahr. Einzige was leider zu bemängeln ist: Es ist nicht für zarte Geschöpfe, es ist nämlich recht groß und etwas schwerer als andere Bügeleisen. Für mich persönlich aber optimal. Ich kann es empfehlen und würde es wieder kaufen !!!

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15/02/2016

Deutschland

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Das ultimative Dampfbügeleisen

Nachdem ich Dampfgenerator und Co. ausprobiert habe und zu der Überzeugung gelangte, dass für mich ein Dampfbügeleisen das einzig richtig ist, bin ich auf den Philips GC4522/00 Azur Performer Plus gestoßen. Seit zwei Wochen habe ich den GC 4522/00 jetzt im Einsatz und bin auf der ganzen Linie überzeugt. Leichtgängig, gute Handhabung, optimal die schmale Spitze, gleichmäßiger Dampf angepasst an die Einstellung der Temperatur, kein Tropfen und funktioniert auch mit Leitungswasser. Die Varianten ohne Dampf, Eco und automatisch Dampf lassen keine Wünsche offen. Bettwäsche, Hemden, Blusen und Hosen sind im nu gebügelt. Das Design in Schwarz-Gold wirkt edel. Alles in allem ein tolles Bügeleisen welches mich überzeugt.

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