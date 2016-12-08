ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Main in-use photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Main in-use photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Eingestellt

Azur Performer PlusDampfbügeleisen

GC4515/37

4.4

| (23) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Schneller*, einfacher und cleverer

Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine SteamGlide Plus Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter für effektive Kalkentfernung, was für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.

Alle Vorteile anzeigen

Effizientere Calc Clean Funktion und Kalkbehälter

Schneller*, einfacher und cleverer

  • 45 g/min Dampfausstoß, 180 g Dampfstoß

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

  • Anti-Kalk

  • 2.400 Watt

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für effektiveres Glätten

Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.

Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Automatische Dampfregelung mit passendem Dampf für jedes Kleidungsstück

Dank der automatischen Dampfregelung musst du dir keine Gedanken mehr um das Auswählen der richtigen Dampfmenge machen. Wähle einfach die Temperatur für jedes zu bügelnde Kleidungsstück aus und schon kann es losgehen.

Optimales Gewicht für leichteres Gleiten über Kleidungsstücke

Optimales Gewicht für leichteres Gleiten über Kleidungsstücke

Das Bügeleisen hat das optimale Gewicht für ein leichtes Gleiten über jedes Kleidungsstück. So kannst du problemlos bügeln und das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett handhaben oder auf seine Standfläche stellen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Bild von VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.4

von 5

23

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

08/12/2016

Deutschland

Deutschland

Azur Performer Plus Dampfbügeleisen

Seit kurzer Zeit habe ich auch ein Azur Performer Plus Bügeleisen und bin vollauf begeistert. Gegenüber herkömmlichen Bügeleisen ist das Bügeln mit dem neuen Eisen ein 'Unterschied wie Tag und Nacht. Das Eisen ist angenehm leicht, man hat auch nach längerem Bügeln keine Schmerzen im Handgelenk oder in den Schultern. Die Bügelleistung ist trotzdem überraschend gut und im Handumdrehen ist die Wäsche gebügelt. Die Bügelfläche gleitet mühelos auch durch grobes Leinen oder andere, ähnliche Stoffe. Sehr gutes Produkt !

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4515/36 Dampfbügeleisen verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4515/36 Dampfbügeleisen verfasst

07/11/2017

Nederland

Nederland

Nog nooit zo'n fijn strijkijzer gehad

Praktisch en goed strijkijzer, licht in gebruik en de kalktrechter is makkelijk te reinigen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4515/30 Stoomstrijkijzer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4515/30 Stoomstrijkijzer verfasst

08/06/2017

Nederland

Nederland

Zeer fijn strijkijzer, krachtig en veel stoom.

Heel fijn strijkijzer, licht, goede stoomkracht. Snoer had iets langer mogen zijn maar dat is niet echt storend. Verder zelfs met spijkerbroeken geen enkel probleem. Super ding!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4515/30 Stoomstrijkijzer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4515/30 Stoomstrijkijzer verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.
Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W