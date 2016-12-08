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Eingestellt
Schneller*, einfacher und cleverer
Das Philips Dampfbügeleisen Azur Performer Plus kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät verfügt über eine automatische Dampfregelung, eine SteamGlide Plus Bügelsohle sowie einen integrierten Kalkbehälter für effektive Kalkentfernung, was für lang anhaltende Dampfleistung sorgt.
45 g/min Dampfausstoß, 180 g Dampfstoß
SteamGlide Plus Bügelsohle
Anti-Kalk
2.400 Watt
Der gleichmäßige Dampfausstoß von bis zu 45 g/min ist ideal zum Glätten aller Falten geeignet.
Dank der automatischen Dampfregelung musst du dir keine Gedanken mehr um das Auswählen der richtigen Dampfmenge machen. Wähle einfach die Temperatur für jedes zu bügelnde Kleidungsstück aus und schon kann es losgehen.
Das Bügeleisen hat das optimale Gewicht für ein leichtes Gleiten über jedes Kleidungsstück. So kannst du problemlos bügeln und das Bügeleisen ganz einfach auf dem Bügelbrett handhaben oder auf seine Standfläche stellen.
Auszeichnungen
4.4
von 5
23
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Gabrisi
08/12/2016
Deutschland
Azur Performer Plus Dampfbügeleisen
Seit kurzer Zeit habe ich auch ein Azur Performer Plus Bügeleisen und bin vollauf begeistert. Gegenüber herkömmlichen Bügeleisen ist das Bügeln mit dem neuen Eisen ein 'Unterschied wie Tag und Nacht. Das Eisen ist angenehm leicht, man hat auch nach längerem Bügeln keine Schmerzen im Handgelenk oder in den Schultern. Die Bügelleistung ist trotzdem überraschend gut und im Handumdrehen ist die Wäsche gebügelt. Die Bügelfläche gleitet mühelos auch durch grobes Leinen oder andere, ähnliche Stoffe. Sehr gutes Produkt !
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Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4515/36 Dampfbügeleisen verfasst
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Piep
07/11/2017
Nederland
Nog nooit zo'n fijn strijkijzer gehad
Praktisch en goed strijkijzer, licht in gebruik en de kalktrechter is makkelijk te reinigen.
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Diese Bewertung wurde für Azur Performer Plus GC4515/30 Stoomstrijkijzer verfasst
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StevenHoutbraken
08/06/2017
Nederland
Zeer fijn strijkijzer, krachtig en veel stoom.
Heel fijn strijkijzer, licht, goede stoomkracht. Snoer had iets langer mogen zijn maar dat is niet echt storend. Verder zelfs met spijkerbroeken geen enkel probleem. Super ding!
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Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Philips Dampfbügeleisen mit 2.200 W