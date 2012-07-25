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Eingestellt
Das Nachfüllen von Wasser ist dank der extra großen Einfüllöffnung besonders einfach und schnell. Es dauert nur ein paar Sekunden und das ohne Gefahr, etwas zu verschütten.
Mit dem extralangen EasyCare-Kabel (3 m) können Sie ganz bequem jede Stelle Ihres Bügelbretts mit dem Bügeleisen erreichen!
Dank der besonders deutlichen Wasserstandsanzeige des Philips Bügeleisens können Sie den Wasserstand jederzeit mit einem Blick überprüfen.
Auszeichnungen
3.7
von 5
6
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
GaryB59
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3220 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3220 Steam iron verfasst
Twanger
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3220 Steam iron verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3220 Steam iron verfasst
Spoul
21/10/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Μεγάλη αντοχή
Το έχει η μητέρα μου πάνω από 10 χρόνια και ακόμα λειτουργεί καλά. Μικρό θεματάκι με την δημιουργία αλάτων και καθαρισμού.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3220/02 Ατμοσίδερο verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für GC3220/02 Ατμοσίδερο verfasst