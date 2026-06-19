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Eingestellt
GC2995/30
2.400 W
Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min
Dampfstoß von 160 g
SteamGlide Bügelsohle
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.
Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.
Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.
Auszeichnungen
Bewertungen
Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips