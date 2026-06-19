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Eingestellt

PowerLifeDampfbügeleisen

GC2995/30

1 Auszeichnung

Beste Ergebnisse – Tag für Tag
Für stets großartige Ergebnisse benötigst du ein Bügeleisen, das dich nie im Stich lässt. Mit der kratzfesten SteamGlide Bügelsohle, einem starken gleichmäßigen Dampfausstoß und der integrierten Calc-Clean-Funktion bietet dieses erstklassige Bügeleisen dauerhaft qualitativ hochwertige Leistung.
Alle Vorteile anzeigen

4 x längere Lebensdauer mit SteamGlide Bügelsohle*

Beste Ergebnisse – Tag für Tag

  • 2.400 W

  • Gleichmäßiger Dampfausstoß von 45 g/min

  • Dampfstoß von 160 g

  • SteamGlide Bügelsohle

2.400 W für schnelles Aufheizen

2.400 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Dampfstoß von bis zu 160 g glättet hartnäckige Falten

Dampfstoß von bis zu 160 g glättet hartnäckige Falten

Dringt tiefer in das Gewebe ein, um auch hartnäckige Falten zu entfernen.

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Dampfausstoß von bis zu 45 g/min für hohe, gleichbleibende Leistung

Kräftiger, gleichmäßiger Dampfausstoß, um Falten schneller zu entfernen.

Technische Daten

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Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu der antihaftbeschichteten Bügelsohle von Philips