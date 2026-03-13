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Eingestellt
Support
GC2965/02
Eingestellt
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Die orangefarbene Kontrollanzeige funktioniert nicht (richtig).
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten
Mein Philips Bügeleisen zischt, wenn ich es aufstelle
Mein Philips Bügelsystem verursacht einen Stromausfall.
Wasser tritt aus der Bügelsohle aus
Mein Philips Dampfbügeleisen erzeugt keinen Dampf
Die Calc-Clean-Anzeige am Dampfbügeleisen blinkt weiterhin