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Eingestellt
30 g
2.000 W für konstant hohe Dampfleistung
Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.
Konstanter Dampfausstoß von bis zu 30 g/min für effektiveres Glätten
Auszeichnungen
3.9
von 5
9
Bewertungen
betty
02/12/2009
United Kingdom
Very pleased to own this iron
I bought this iron having used the same model at my daughter's home. So much easier to use and so far hasn't let me down - very efficient steam ironing which is all I use - very pleasant to iron with and much better than a more expensive iron which has been consigned to the garage.
Diese Bewertung wurde für 2500 series GC2510 Steam iron verfasst
Diese Bewertung wurde für 2500 series GC2510 Steam iron verfasst
Zoulo17
02/08/2021
France
Increvable
Je ressors mon vieux fer du placard après 7 ans de non utilisation car mon compagnon en a un plus puissant et il repasse lui même ses chemises... Bref, je ressors mon vieux fer tout simple pour le donner à mon fils. Un petit coup de calc clean et ce fer fonctionne à merveille ! Il ne s'est pas abîmé pendant tout ce temps ! Je recommande pour la légèreté, la puissance de la vapeur et la durée de vie ! 10 sur 10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2500 series GC2510 Fer vapeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2500 series GC2510 Fer vapeur verfasst
rsyldc
14/07/2017
France
parfait
ma mere m'a appris a repasser avec ce fer est il est simplement genial aujourd'hui je repasse encore avec. Cela fait presque 10 ans que nous l'avons et il fonctionne toujours aussi bien.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2500 series GC2510 Fer vapeur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2500 series GC2510 Fer vapeur verfasst