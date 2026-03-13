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Philips Staubsauger mit Wischfunktion Kabelloser, wiederaufladbarer Staubsauger
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6409/01 - English (US)
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Es entweicht Staub aus meinem Philips PowerPro Aqua-Staubsauger
Die Bürste meines kabellosen Philips PowerPro Staubsaugers dreht sich nicht
Mein Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo hat eine geringe Saugleistung
Mein Philips Nass-Staubsauger gibt weniger Wasser ab als sonst
Ich bekomme elektrische Schläge bei der Verwendung meines Philips Staubsaugers