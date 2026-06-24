Es entweicht Staub aus meinem Philips PowerPro Aqua-Staubsauger

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Um eine ideale Saugleistung zu bewahren, empfehlen wir Ihnen, die Filter alle 2 bis 4 Wochen zu reinigen. Sie müssen den Filter nicht auswechseln.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: FC6408/01 , FC6409/01 , FC6404/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
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