Es entweicht Staub aus meinem Philips PowerPro Aqua-Staubsauger

Entfernen Sie den Filterbehälter, und nehmen Sie den Filter heraus. Entfernen Sie den Schaumfilter. Reinigen Sie den Schaumfilter unter fließendem kalten oder lauwarmen Wasser. Lassen Sie den Filter 24 Stunden trocknen. Setzen Sie die Filtereinheit erst wieder in das Gerät, wenn die Filter vollständig trocken sind. Andernfalls könnte Ihr Gerät beschädigt werden.

Hinweis: Für eine gründliche Reinigung können Sie auch den Staubbehälter und die Filterteile unter kaltem oder lauwarmem Wasser reinigen.

Wenn Sie das Problem mit den aufgeführten Lösungen nicht beheben können, wenden Sie sich an uns.