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Eingestellt
DTM5096/12
Überragender Sound
Hören Sie Ihre Musik über hochwertiges kabelloses Bluetooth®-Streaming, CD, iPod, iPad und iPhone mit DualDock oder über ein mit dem Aux-Anschluss verbundenes Gerät. Dieses umfassende 3.1-System ist alles, was Sie für leistungsstarken Sound brauchen.
Bluetooth®
Dieses System bietet eine 200 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.
MP3 steht für "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm/3" und ist eine revolutionäre Komprimierungstechnologie, mit der umfangreiche digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Tonqualität um das bis zu 10fache komprimiert werden können. MP3 ermöglicht die schnelle und einfache Übertragung von Musikdateien und hat sich inzwischen als Standardformat für die Audiokomprimierung im Internet etabliert.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
3.4
von 5
22
Bewertungen
HUHH
29/12/2014
Deutschland
Klasse - bin begeistert
Ich habe das Gerät für meine Eltern gekauft. Und ich bin begeistert. Ein toller Sound. Zwar nutzen meine Eltern nicht die Docking Funktion, aber dafür habe ich es auch nicht gekauft, sondern wegen CD und Radio. Da das Gerät ohne zusätzliche Boxen auskommt und einfach stylisch aussieht, habe ich mich dafür entschieden. Der Klang ist spitze. Die mitgelieferte Kurzanleitung stiftet allerdings mehr Verwirrung als Aufklärung. Gut, dass man im Internet eine ausführliche Anleitung herunterladen kann.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTM5096 Docking-Soundsystem verfasst
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Cafe20
19/06/2019
France
Un produit vraiment top
Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DTM5096 Station d'accueil verfasst
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mgbr
01/10/2016
France
Excellent quand ça fonctionnait!
Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.
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