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Eingestellt

Mini Stereoanlage

DTM3155/12

3.7

| (3) Bewertungen

Der passende Sound für Ihr Zuhause

Die Philips Mini-Stereoanlage, die mit dem Lightning-Anschluss des iPhone 5 kompatibel ist und sogar kabellose Musikübertragung über Bluetooth bietet, entfesselt Ihre Musik mit Details und dem leistungsstarken Bass der wOOx-Technologie.

Alle Vorteile anzeigen

Begeistert von Sound

Der passende Sound für Ihr Zuhause

  • Bluetooth® aptX

  • mit Lightning-Anschluss

  • USB, CD, UKW

  • Max. 50 W, Bassstrahler

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Schneller Ladevorgang und Musikwiedergabe über den Lightning-Anschluss

Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik, während Sie Ihren iPod/Ihr iPhone über den neuen Lightning-Anschluss aufladen! Docken Sie einfach Ihr Gerät in die Station, um Ihre ausgewählten Titel in hervorragender Soundqualität wiederzugeben. Ihr Gerät wird gleichzeitig schnell aufgeladen, sodass Sie sich nicht um den Akkuladezustand sorgen müssen.

Kabellose Musikübertragung über Bluetooth mit aptX-Unterstützung

wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe

wOOx™-Lautsprechertechnologie für tiefe und kräftige Bässe

wOOx ist ein revolutionäres Konzept, mit dem Sie fantastisch tiefe Bässe in nie gekannter Qualität hören und spüren können. Spezielle Lautsprecher ergänzen harmonisch den wOOx-Bassstrahler, und exaktes Tuning zwischen Hauptlautsprecher und Hochtöner garantiert einen weichen Übergang von den unteren/mittleren auf die hohen Frequenzen. Doppelte Aufhängung und vollsymmetrische Sandwich-Konstruktion sorgen für tiefe und präzise Bässe ohne wahrnehmbare Verzerrung. wOOx nutzt die volle Lautstärke der Lautsprecher und liefert außergewöhnlich tiefe und dynamische Bässe mit unglaublicher Wirkung.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.7

von 5

3

Bewertungen

3
1

19/04/2014

Deutschland

Deutschland

Empfehlenswert

Wirkt sehr hochwertig! Bedienerfreundlichkeit ist hervorragend. Da sind keine großen Erklärungen notwendig. Perfekt. Klang ist gut und raumfüllend. Lautstärke ist ausreichend, könnte manchmal aber ein bischen mehr Power gebrauchen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTM3155 Mini Stereoanlage verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTM3155 Mini Stereoanlage verfasst

24/02/2015

España

España

Excelente diseño, pequeña pega

El equipo tiene un diseño excepcional, moderno, atrevido. Con un abanico completísimo de funciones, sólo se me antoja ponerle un pero: Hay que cogerle el truco a la hora de insertar el CD, pues en más de una ocasión, si no se acierta en el timing, se queda atrancado (con susto incluído), por lo demás, el emparejamiento Bluetooth es sencillísimo, la entrada IN muy útil, y el adaptador para iPhone, inmejorable. Añado que también se enlaza con mi Mac y reproduce cualquier cosa que esté sonando en él, que es un plus.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DTM3155 Microsistema de música verfasst

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05/02/2014

France

France

impossibilité d'une utilisation correcte

L'article vendu avec une télécommande défectueuse qui ne fait pas l'objet de la garantie!!!

Diese Bewertung wurde für DTM3155 Microchaîne verfasst

Diese Bewertung wurde für DTM3155 Microchaîne verfasst

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