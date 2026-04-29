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CX5550/00
Jobnumber: 35623
Genieße kraftvolle Kühlung mit minimaler Geräuschentwicklung und niedrigem Energieverbrauch. Erlebe erfrischenden Luftstrom, der den gesamten Raum kühlt, und schaffe eine beruhigende Atmosphäre, indem du die Brise mit deinen Lieblingsölen anreicherst.
Das vordere Schutzgitter des Philips Ventilators ist verschmutzt
Mein Philips Ventilator erzeugt einen ungewöhnlichen Geruch
Mein Philips Ventilator ist zu laut
Ich kann den Philips Tower-Ventilator nicht ein-/ausschalten
Der Luftstrom des Philips Tower-Ventilators ist schwach
Beim Betrieb meines Philips Ventilators treten ungewöhnliche Geräusche auf
Mein Philips Tower-Ventilator schaltet sich plötzlich aus
Die Basis meines Philips Tower-Ventilators wackelt oder vibriert