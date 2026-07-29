Ich bin sehr dankbar, dass ich das Produkt jetzt zum Testen bekommen habe, weil diese hitzige Sommertage wären wirklich unerträglich, wenn ich so ein super Produkt nicht zur Verfügung hätte das meiste, was ich an diesem productive ist, dass es die leisefunktion hat. Ich kann somit auch nachts damit schlafen. Man kann auch einstellen wie viele Stunden man das anhaben möchte. Es geht dann von alleine aus das finde ich auch sehr sehr gut, sonst ist es so, dass die Luft auch sehr angenehm ist, was ich super gut finde. Weil obwohl es sehr stark ist, merkt man kaum dass man kein natürliche Wind gerade hat. Ansonsten möchte ich sagen, dass die Fernbedienung auch so praktisch ist. Man kann die Fernbedienung bedienen, ohne dass man aufstehen muss und es dreht sich ja auch um 80°. Somit ist es sehr leicht damit die ganze Umgebung zu kühlen die Haltbarkeit ist auch super und es lässt sich auch ganz gut aufbauen und leicht