Ich kann den Philips Tower-Ventilator nicht ein-/ausschalten

Die folgenden Informationen gelten nur für die Modelle CX1210 und CX1220.



Prüfe, ob der Regler auf "OFF" (siehe Abbildung A) für die Timer-Funktion gestellt ist. In diesem Fall wird der Lüfter beim Drücken der Taste für die Lüfterdrehzahl nicht eingeschaltet. Um deinen Philips Lüfter einzuschalten, stelle den Regler auf "ON" und drücke dann die gewünschte Lüftergeschwindigkeit (siehe Abbildung B).

Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, wende dich an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.