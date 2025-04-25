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Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›
Das vordere Schutzgitter des Philips Ventilators ist verschmutzt
Mein Philips Ventilator erzeugt einen ungewöhnlichen Geruch
Mein Philips Ventilator ist zu laut
Ich kann den Philips Tower-Ventilator nicht ein-/ausschalten
Der Luftstrom des Philips Tower-Ventilators ist schwach
Beim Betrieb meines Philips Ventilators treten ungewöhnliche Geräusche auf
Mein Philips Tower-Ventilator schaltet sich plötzlich aus
Die Basis meines Philips Tower-Ventilators wackelt oder vibriert