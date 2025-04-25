ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Support-Homepage

Philips Support

Ich kann den Philips Tower-Ventilator nicht ein-/ausschalten

Wenn Sie den Philips Tower-Ventilator nicht ein- oder ausschalten oder nicht zwischen den Betriebsmodi wechseln können, finden Sie im Folgenden mögliche Ursachen und Lösungen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: CX1030/00, CX1030/01, CX5550/00. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage