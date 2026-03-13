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  • 13 March 2026

Erlebe leistungsstarke, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeiten, Drehgeschwindigkeit und einen praktischen Timer. Entwickelt für Qualität und Stabilität, bietet es Tag für Tag lang anhaltenden Komfort.

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  • 13 May 2026

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