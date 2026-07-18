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  • Leistungsstark und vielseitig und stilvoll
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1000 SeriesStandventilator

CX1220/00

2
| (1) Bewertung
Leistungsstark und vielseitig und stilvoll
Erlebe leistungsstarke, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeiten, Drehgeschwindigkeit und einen praktischen Timer. Entwickelt für Qualität und Stabilität, bietet es Tag für Tag lang anhaltenden Komfort.
Alle Vorteile anzeigen

Leistungsstark und vielseitig und stilvoll

  • Luftstrom des Ventilators 3.330 m³/h

  • Leiste bei 38 dB(A)

  • Kippbar und oszillierend

  • Rotordurchmesser 45 cm

Große Reichweite für maximale Kühlung

Große Reichweite für maximale Kühlung

Erlebe leistungsstarke, leise Kühlung mit 3 Geschwindigkeiten, Drehgeschwindigkeit und einen praktischen Timer. Entwickelt für Qualität und Stabilität, bietet es Tag für Tag lang anhaltenden Komfort.

Ausreichender Luftstrom für sofortigen Komfort

Ausreichender Luftstrom für sofortigen Komfort

Mit einer Kühlleistung von 3.330 m³/h zirkuliert die Luft schnell, um Stagnation zu vermeiden, und sorgt so für einen frischen, angenehmen Luftstrom, der alle Stellen im Raum erreicht.

Leise Kühlung bei niedrigster Einstellung

Leise Kühlung bei niedrigster Einstellung

Dieser Lüfter wurde für ruhige Umgebungen entwickelt und arbeitet mit einer sanften Drehzahl von 38 dB Hz, was dem Geräusch von leichten Regenfällen entspricht. Ideal für während der Arbeit, beim Lesen oder Schlafen. Er bietet eine ruhige und ungestörte Atmosphäre.

Technische Daten

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Bewertungen

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2.0

von 5

1

Bewertung

5
4
3
1

18/07/2026

France

France

Trop bruyant dès position 1

Contrairement à la description il est bruyant dès la position 1 , aussi bruyant que mon ancien en position 5/6 d'une autre marque et hyper silencieux que je n'ai pas malheureusement retrouvé à l'achat. La canicule et la pénurie de ventilateur fait que je dois me contenter de ce que j'ai trouvé .

Diese Bewertung wurde für Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied verfasst

Date of Use 2026-07-16

Diese Bewertung wurde für Série 1000 CX1220/00 Ventilateurs sur pied verfasst

Date of Use 2026-07-16

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