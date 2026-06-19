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  • Zum automatischen Aufschäumen von Milch
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Cappuccinatore

CRP993

Zum automatischen Aufschäumen von Milch
Mögen Sie Cappuccino oder Latte Macchiato? Dieser schwarze Cappuccinatore oder Milchaufschäumer sorgt für köstlich cremigen Milchschaum. Er ist passend für verschiedene Espressomaschinen.
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Zum automatischen Aufschäumen von Milch

  • für den Milchaufschäumer

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