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Mögen Sie Cappuccino oder Latte Macchiato? Dieser schwarze Cappuccinatore oder Milchaufschäumer sorgt für köstlich cremigen Milchschaum. Er ist passend für verschiedene Espressomaschinen.
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