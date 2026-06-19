Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
CP0509
SM5478/10R1
SM5471/10
SM5570/10
SM5572/10
SM5573/10
SM5473/10
EP5360/10
EP5365/10
SM5460/10
PicoBaristo, Incanto, EP und SM
Vollständig herausnehmbar zur Reinigung
Nicht spülmaschinenfest
Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original-Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.
Bewertungen