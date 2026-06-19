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Eingestellt

Abstellfläche

CP0509

Abstellfläche
Robuste Abstellfläche zur Platzierung Ihrer Tasse bzw. Abdeckung der Abtropfschale. Kompatibel mit PicoBaristo (Produktcodes beginnend mit "SM") und der Philips 5000er Serie.
Alle Vorteile anzeigen
Kompatible Produkte
PicoBaristo

PicoBaristo
Kaffeevollautomat

SM5478/10R1

PicoBaristo

PicoBaristo
Kaffeevollautomat

SM5471/10

Pico Baristo Deluxe

Pico Baristo Deluxe
Kaffeevollautomat

SM5570/10

Pico Baristo Deluxe

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Kaffeevollautomat

SM5572/10

Pico Baristo Deluxe

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SM5573/10

PicoBaristo

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Kaffeevollautomat

SM5473/10

Series 5000

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Series 5000

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PicoBaristo

PicoBaristo
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Kompatible Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Abstellfläche

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  • Vollständig herausnehmbar zur Reinigung

  • Nicht spülmaschinenfest

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