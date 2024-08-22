ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 €

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

Abstellfläche

Eingestellt

Support

Abstellfläche

CP0509

Abstellfläche

Eingestellt

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Robuste Abstellfläche zur Platzierung Ihrer Tasse bzw. Abdeckung der Abtropfschale. Kompatibel mit PicoBaristo (Produktcodes beginnend mit "SM") und der Philips 5000er Serie.

  • PDF Datei
  • 22 August 2024

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter