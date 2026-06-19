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  • Wasserspender, 30 Löcher für die 8000er Serie Aqua Plus
  • Wasserspender, 30 Löcher für die 8000er Serie Aqua Plus

Eingestellt

Wasserspendereinheit

CP0178/01

Wasserspender, 30 Löcher für die 8000er Serie Aqua Plus
Der Wasserspender ist an der Unterseite des Wasserbehälters angebracht, damit jederzeit die optimale Menge an Wasser abgegeben wird und der Mop stets gut befeuchtet ist.
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Wasserspender, 30 Löcher für die 8000er Serie Aqua Plus

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