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Wasserspendereinheit
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CP0178/01
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Der Wasserspender ist an der Unterseite des Wasserbehälters angebracht, damit jederzeit die optimale Menge an Wasser abgegeben wird und der Mop stets gut befeuchtet ist.
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