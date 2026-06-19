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Eingestellt
FC6409/01
3-in-1
Staubsauger, Mopp und Handstaubsauger
25,2 V
Mini-Turbo-Saugbürste
Der abwaschbare Filter mit 3 Schichten erfasst über 90 % von Allergenen wie Pollen, Tierhaare und Staub für eine saubere Luft.
Der neue beutellose Philips Staubsauger mit Wischfunktion ermöglicht das Entleeren von Staub aus dem Staubbehälter, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.
Die wiederaufladbaren Akkus für den Akkubetrieb geben Ihnen die Freiheit, überall zu reinigen. Jetzt ist das Kabel kein Hindernis mehr, und Sie können problemlos verschiedene Zimmer reinigen.
Bewertungen
Empfohlener Austausch alle 3–6 Monate, je nach Nutzungshäufigkeit. 2 Mikrofaserpads sind im Lieferumfang enthalten. Auf www.philips.com erfährst du, wo du Mikrofaserpads erwerben kannst. Bei Verwendung von Mikrofaserpads anderer Hersteller können wir keine optimalen Reinigungsergebnisse garantieren.