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Eingestellt
CA6903/00
SM5471/10R1
SM5478/10R1
SM7480/00R1
EP5330/10
EP5335/10
SM5471/10
SM5473/10
EP5360/10
EP5365/10
SM5460/10
Für Espressomaschinen
Kein Entkalken für bis zu 5.000 Tassen*
Verbessert den Kaffeegeschmack
1 AquaClean Filter
Dank des patentierten Flusses fließt das Wasser im Inneren des Wasserfilters über eine längere Leitung, bevor es in Ihren Kaffeevollautomaten gelangt. Dies gewährleistet eine gründlichere Reinigung für klares Wasser und feinen Kaffeegeschmack.
Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomats, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken. Die Maschine aktiviert den Entkalkungsvorgang erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mittels eines Aufklebers auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
AquaClean sorgt dafür, dass nur reines und gefiltertes Wasser in Ihren Kaffeevollautomaten fließt, daher wird die Entkalkungsanzeige automatisch deaktiviert. Genießen Sie kontinuierlich mühelos zubereiteten Kaffee von feinster Qualität. Die Maschine aktiviert die Entkalkungsanzeige erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mittels eines Aufklebers auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.
Bewertungen
Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.
Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge