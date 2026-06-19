Müheloses Aktivieren des Filters mit dem Click&Go-System

Schneller können Sie eine solch nachhaltige Funktion kaum installieren. Geben Sie Ihren AquaClean Filter einfach in den Wassertank Ihres Saeco Kaffeevollautomats, aktivieren Sie ihn über die Benutzeroberfläche, und schon können Sie die ersten 5000 Tassen reinen Kaffee genießen ohne Entkalken. Die Maschine aktiviert den Entkalkungsvorgang erst wieder nach 8-maligem Filteraustausch. Mit AquaClean ausgestattete Maschinen sind mittels eines Aufklebers auf dem Wasserbehälter gekennzeichnet.