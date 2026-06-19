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  • Erstaunlich samtiger Schaum
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Milk TwisterMilchaufschäumer

CA6500/63

Erstaunlich samtiger Schaum
Der Philips Milchaufschäumer bietet dir die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers kannst du köstliche Kaffeespezialitäten und Milchgetränke mit samtigem, glattem Milchschaum bereichern.
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Deine Tasse Kaffee wird noch interessanter

Erstaunlich samtiger Schaum

  • Antihaftbeschichtung

  • Fasst 120 ml Milch

  • Reicht für 2 Cappuccinos

  • Bereitet heißen und kalten Schaum zu

Multifunktional: eine Vielzahl an Kaffee- und Milchgetränken

Multifunktional: eine Vielzahl an Kaffee- und Milchgetränken

Nicht nur für eine Vielzahl köstlicher heißer und kalter Kaffeerezepte wie Cappuccino und Latte, sondern auch für leckere Milchgetränke wie Milchtee.

Antihaftbeschichtung für leichtes Reinigen

Antihaftbeschichtung für leichtes Reinigen

Der Philips Milchaufschäumer muss beim Reinigen dank der Antihaftbeschichtung nur abgespült und mit einem Handtuch abgewischt werden.

Ausreichend Milchschaum für 2 Cappuccinos

Ausreichend Milchschaum für 2 Cappuccinos

Mit einem Fassungsvermögen von 120 ml reicht der mit dem Philips Milk Twister zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.

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