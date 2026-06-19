Erstaunlich samtiger Schaum

Der Philips Milchaufschäumer bietet dir die Freiheit, eine Vielzahl verschiedener heißer und kalter Kaffeespezialitäten zu Hause zu genießen. Dank des innovativen Aufschäumers kannst du köstliche Kaffeespezialitäten und Milchgetränke mit samtigem, glattem Milchschaum bereichern.