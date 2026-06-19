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CA6500/63
EP1220/00R1
EP4346/71R1
HD7459/20R1
EP1200/00R1
EP1200/09R1
EP1223/00R1
EP1224/00R1
EP2220/19R1
EP2221/40R1
EP2221/49R1
Antihaftbeschichtung
Fasst 120 ml Milch
Reicht für 2 Cappuccinos
Bereitet heißen und kalten Schaum zu
Nicht nur für eine Vielzahl köstlicher heißer und kalter Kaffeerezepte wie Cappuccino und Latte, sondern auch für leckere Milchgetränke wie Milchtee.
Der Philips Milchaufschäumer muss beim Reinigen dank der Antihaftbeschichtung nur abgespült und mit einem Handtuch abgewischt werden.
Mit einem Fassungsvermögen von 120 ml reicht der mit dem Philips Milk Twister zubereitete Milchschaum für zwei Cappuccinos.
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