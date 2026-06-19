Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
AC4123
Filtert effektiv schädliche Gase wie Benzol, Formaldehyd und schlechte Gerüche heraus
Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft warnt Sie rechtzeitig, wenn es an der Zeit ist, den Filter zu ersetzen. Wenn der Filter nicht zeitnah ausgetauscht wird, funktioniert das Gerät nicht, um einen wirkungslosen Betrieb zu vermeiden, da der Filter voll ist. So können Sie sicher sein, dass die Luft immer sauber ist.
Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft. Sie schaltet den Luftreiniger ab, sobald keine gesunde Luft mehr garantiert werden kann. Wenn einer der Filter fast voll ist und gereinigt oder ausgewechselt werden muss, werden Sie dazu aufgefordert den Filter zu ersetzen oder zu reinigen. Wenn der Benutzer den Filter nicht wechselt, stellt das Gerät seinen Betrieb ein und wird verriegelt. Für Philips Luftreiniger AC4002, AC4004
Bewertungen