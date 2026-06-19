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  • Jederzeit saubere Luft
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Eingestellt

Aktivkohlefilter

AC4123

Jederzeit saubere Luft
Der äußerst aufnahmefähige Aktivkohlefilter filtert effektiv Gerüche und ein breites Spektrum von schädlichen Gasen einschließlich Formaldehyd heraus.
Alle Vorteile anzeigen

Jederzeit saubere Luft

Filtert ein breites Spektrum an schädlichen Gasen und Gerüchen heraus

Filtert effektiv schädliche Gase wie Benzol, Formaldehyd und schlechte Gerüche heraus

Die Warnfunktion informiert Sie, wenn der Filter ausgetauscht werden muss

Die Warnfunktion informiert Sie, wenn der Filter ausgetauscht werden muss

Die Alarmfunktion zur Erhaltung gesunder Luft warnt Sie rechtzeitig, wenn es an der Zeit ist, den Filter zu ersetzen. Wenn der Filter nicht zeitnah ausgetauscht wird, funktioniert das Gerät nicht, um einen wirkungslosen Betrieb zu vermeiden, da der Filter voll ist. So können Sie sicher sein, dass die Luft immer sauber ist.

Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft

Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft garantiert jederzeit saubere Luft. Sie schaltet den Luftreiniger ab, sobald keine gesunde Luft mehr garantiert werden kann. Wenn einer der Filter fast voll ist und gereinigt oder ausgewechselt werden muss, werden Sie dazu aufgefordert den Filter zu ersetzen oder zu reinigen. Wenn der Benutzer den Filter nicht wechselt, stellt das Gerät seinen Betrieb ein und wird verriegelt. Für Philips Luftreiniger AC4002, AC4004

Technische Daten

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