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Der äußerst aufnahmefähige Aktivkohlefilter filtert effektiv Gerüche und ein breites Spektrum von schädlichen Gasen einschließlich Formaldehyd heraus.

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  • 22 August 2024

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