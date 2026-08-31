Registrieren Sie sich einfach online zur Verlängerung Ihrer Garantie

Xenon LongerLife Lampen haben eine längere Lebensdauer als jede andere Philips Xenon-Lampe. Um Ihnen absolute Sicherheit zu bieten, können Sie eine zusätzliche Garantie von 3 Jahren kostenlos erhalten. Registrieren Sie sich einfach unter https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty, und befolgen Sie 3 einfache Schritte: 1. Überprüfen Sie zuerst anhand des Aufklebers mit Echtheitsbescheinigung auf der Produktverpackung, dass Sie ein Philips Original-Produkt gekauft haben. 2. Geben Sie dann online Ihre Daten ein, und stellen Sie einen Kaufbeleg bereit. 3. Drucken Sie zu guter Letzt Ihre 7-Jahres-Garantie zur Aufbewahrung aus.