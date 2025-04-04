Suchbegriffe

0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Unglaublicher Realismus. Wunderschönes Design. Unglaublicher Realismus. Wunderschönes Design. Unglaublicher Realismus. Wunderschönes Design.
      Energy Label Europe G here
      für weitere Informationen, herunterladen here (PDF 201.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      55OLED810/12

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen
      1 Auszeichnung

      Unglaublicher Realismus. Wunderschönes Design.

      Dieser beeindruckende OLED Ambilight TV entfaltet seine ganze Schönheit. Vom minimalistischen Design und lebensechten Bild bis hin zum überraschenden Sound wie im Kino werden Sie gefesselt sein. Das immersive Leuchten von Ambilight lässt alles größer erscheinen und sorgt für noch mehr Spaß und Wow-Effekte!

      Alle Vorteile ansehen

      Erhältlich in:

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Ambilight

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      OLED
      - {discount-value}

      OLED

      4K Ambilight TV

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Unglaublicher Realismus. Wunderschönes Design.

      • 139 cm (55") AMBILIGHT TV
      • 4K OLED. 144 Hz VRR
      • P5 Intelligent Picture Engine mit KI
      • Dolby Vision und Dolby Atmos
      Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsfilme. Ambilight TV.

      Tauchen Sie ein in Ihre Lieblingsfilme. Ambilight TV.

      Ambilight TVs sind die einzigen Fernseher mit integrierter LED-Beleuchtung auf der Rückseite, die auf das reagiert, was Sie sich gerade ansehen, und für faszinierende farbige Lichteffekte sorgt. Das verändert einfach alles: Ihr Fernseher wirkt größer und Sie können noch tiefer in Ihre Lieblingssportübertragungen, -filme, -musik und -spiele eintauchen.

      Heller OLED-Bildschirm. Lebensechte Bilder bei jedem Licht

      Heller OLED-Bildschirm. Lebensechte Bilder bei jedem Licht

      Das lebensechte Bild dieses hellen OLED TV sieht immer hervorragend aus, selbst wenn der Betrachtungswinkel sich ändert. Änderungen des Umgebungslichts in Ihrem Raum werden automatisch ausgeglichen: Was auch immer Sie sich ansehen, Schwarz sieht schwarz aus (nicht grau) und selbst kleinste Details stechen aus Schatten und hellen Bereichen erkennbar hervor. Alle wichtigen HDR-Formate werden unterstützt.

      Jedes Bild – einfach echt. P5 Picture Engine mit KI.

      Jedes Bild – einfach echt. P5 Picture Engine mit KI.

      Die Philips P5 Engine mit KI ermöglicht ein Bild, das so echt wirkt, als wären Sie mitten im Geschehen. Ein KI-Algorithmus mit Deep Learning verarbeitet Bilder ähnlich wie das menschliche Gehirn. Unabhängig davon, was Sie sich ansehen: Sie erhalten lebensechte Details und Kontraste, satte Farben und fließende Bewegungen.

      Ein Erlebnis wie im Kino für alles, was Sie ansehen und spielen

      Ein Erlebnis wie im Kino für alles, was Sie ansehen und spielen

      Machen Sie sich bereit – mit Dolby Vision an Bord sehen Bilder genau so aus, wie vom Regisseur vorgesehen! Vergessen Sie enttäuschende Szenen, die zu dunkel sind, um Wichtiges zu erkennen. Ob Spiel oder Film, Sie entdecken jedes noch so kleine Detail.

      Beeindruckende Surround Sound-Technologie

      Beeindruckende Surround Sound-Technologie

      Die Kompatibilität mit Dolby Atmos und DTS:X katapultiert den Klang dieses Fernsehers auf ein neues Niveau, unabhängig vom Raum. Ob aktuellste Filme, neueste Spiele oder große Sportveranstaltungen: Mit Soundeffekten, die über Ihnen und um Sie herum platziert sind, fühlen Sie sich wie mitten im Geschehen.

      Perfekter TV-Sound, egal, was Sie sich ansehen. IntelliSound Engine

      Perfekter TV-Sound, egal, was Sie sich ansehen. IntelliSound Engine

      Mit unserer IntelliSound-Engine kann Ihr Ambilight-Fernseher mithilfe von KI den bestmöglichen Klang liefern! Egal, ob es sich um Serien und Filme, Musik oder sprachlastige Inhalte wie Nachrichten handelt, der Fernseher optimiert die Einstellungen automatisch. Sie möchten KI nicht verwenden? Dann können Sie voreingestellte Klangstile auch manuell auswählen oder die Einstellungen selbst anpassen.

      Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.

      Unterhaltung, die Sie lieben, mit ein wenig Hilfe von Google.

      Was möchten Sie sich ansehen? Google TV vereint Filme, Serien und mehr aus all Ihren Apps und Abonnements und verwaltet diese für Sie. Sie erhalten Empfehlungen basierend auf Ihren Favoriten. Sie können auch die Google TV-App auf Ihrem Telefon verwenden, um Ihre Watchlist unterwegs zusammenzustellen.

      Ein umfassendes Gaming-Erlebnis. Aufregende Action für alle Spieler.

      Ein umfassendes Gaming-Erlebnis. Aufregende Action für alle Spieler.

      HDMI 2.1, eine native Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine extrem niedrige Eingabeverzögerung. Ob Indie-Game oder AAA-Titel, dieser Ambilight-Fernseher bietet Ihnen die Spezifikationen, die Sie brauchen, um zu spielen, wie Sie wollen! Mit der Game Bar 2.0 können Sie Ihre Spielweise individuell anpassen, und Sie können einen Bluetooth-Controller für Cloud-Gaming anschließen. PC-Spieler können auch 144 Hz VRR über HDMI genießen.

      Mühelose Verbindungen zu Smart Home-Netzwerken, Sprachassistenten und mehr

      Mühelose Verbindungen zu Smart Home-Netzwerken, Sprachassistenten und mehr

      Dank der nahtlosen Kompatibilität mit Matter können Sie diesen 4K Ambilight TV ganz einfach in Ihr bestehendes Smart Home-Netzwerk integrieren. Sie können außerdem die Fernbedienung des Fernsehers verwenden, um Ihre Satelliten- oder Kabelbox zu steuern oder um Google Assistant zu aktivieren. Darüber hinaus ist der Fernseher auch mit Alexa-fähigen Geräten und Apple AirPlay kompatibel.

      Durchdachtes Design. Umweltbewusste Verpackung

      Der schlanke, rahmenlose Bildschirm sieht in jedem Raum edel aus - und Ambilight erzeugt eine faszinierende Lichtstimmung, auch wenn das Display ausgeschaltet ist. Die schlanke TV-Fernbedienung aus Metall lässt sich kabellos aufladen und verfügt über eine bewegungsaktivierte Hintergrundbeleuchtung. Unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem Recyclingkarton, und die Beilagen sind auf Recyclingpapier gedruckt.

      Technische Daten

      • Ambilight

        Ambilight-Funktionen
        • Ambilight Suite
        • Spielmodus
        • Musikmodus
        • Anpassung an die Wandfarbe
        Ambilight-Version
        3-seitig

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        55  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        139  cm
        Anzeige
        4K Ultra HD OLED
        Auflösung des Displays
        3.840 x 2.160p
        Native Aktualisierungsrate
        120  Hz
        Picture Engine
        P5 Intelligent Picture Engine mit KI
        Bildoptimierung
        • Automatischer Filmmodus und Filmmaker Mode
        • Calman
        • Calman Autocal Ready und manuelle Kalibrierung
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Filmmaker-Modus
        • Spiel
        • Heimkino
        • MEMC/FRC integriert
        • Micro Dimming Perfect
        • Monitor
        • Individuell
        • Perfect Natural Motion
        Variable Refresh Rate
        144 Hz

      • Bildschirmeingangsauflösung

        Aktualisierungsrate (Auflösung)
        576p - 50Hz, 645 x 480 - 60Hz, 720p - 50/60Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144Hz

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Signalstärkeanzeige
        Ja
        Videotext
        1.000 Seiten Hypertext
        HEVC-Unterstützung
        Ja

      • Smart TV

        SmartTV-Apps*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • NFT-App*
        • YouTube
        Betriebssystem
        Google TV™
        Speicherkapazität (Flash)*
        32 GB

      • Smart TV-Funktionen

        Interactive TV
        HbbTV
        Sprachassistent*
        • Fernbedienung mit Mikrofon
        • Works with Alexa
        • Hey Google
        Smart Home-Erlebnis
        • Control4
        • MATTER
        • Funktioniert mit Apple Home
        Gaming-Steuerleiste
        Gamebar 2.0
        Unterstützt TTS
        Ja

      • Multimedia-Anwendungen

        Videowiedergabeformate
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Musikwiedergabeformate
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Unterstützte Untertitelformate
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Bildwiedergabeformate
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ton

        Audio
        2.1 Kanal
        Ausgangsleistung (RMS)
        Ausgangsleistung: 70 Watt (RMS)
        Lautsprecherkonfiguration
        4 x 10 W Lautsprecher für mittlere bis hohe Frequenzen, 30-W-Subwoofer
        Codec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Verbesserung der Soundqualität
        • KI-Equalizer
        • KI-Modus
        • AVL-Modus
        • Clear Dialogue
        • Dialog
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Unterhaltung
        • Hörprofil
        • Musik
        • NIGHT MODE (Nachtbetrieb)
        • Original
        • Individuell
        • Raumklang
        Kopfhörerfunktionen
        Dolby Atmos für Kopfhörer
        Hauptlautsprecher
        2-Wege-Mitteltöner + Hochtöner
        Woofer
        Triple Ring Balance Quad PR

      • Konnektivität

        Anzahl HDMI-Anschlüsse
        4
        HDMI-Funktionen
        • 4K
        • Audio-Rückkanal
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • System-Start
        • Weiterleitung der Fernbedienungssignale
        • System-Audiosteuerung
        • System Standby-Modus
        Anzahl der USB-Anschlüsse
        2
        Kabellose Verbindung
        • WLAN 802.11ax, 2 x 2 Dualband
        • Bluetooth 5.2
        • Kompatibel mit Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Ja, auf allen HDMI
        HDMI ARC
        Ja, auf HDMI2
        HDMI 2.1-Funktionen
        • eARC auf HDMI 2
        • Unterstützt eARC/VRR/ALLM
        • Max. 48 Gbit/s-Datenrate
        EasyLink 2.0
        • Externe Einstellung über die TV-Benutzeroberfläche
        • HDMI-CEC für Philips Fernseher/SB

      • Unterstützte HDMI-Videofunktionen

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1, volle Bandbreite 48 Gbit/s
        • bis zu 4K 144 Hz
        Spiele
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision Game
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Nvidia G-Sync-kompatibel
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • EU-Energiekarte

        EPREL-Registrierungsnummern
        2294060
        Energieklasse für SDR
        G
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR
        84  kWh/1.000 h
        Energieklasse für HDR
        G
        Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR
        112  kWh/1.000 h
        Stromverbrauch (ausgeschaltet)
        (fehlt)
        Vernetzter Standby-Modus
        2.0  W
        Verwendete Panel-Technologie
        OLED

      • Leistung

        Netzstrom
        AC 100 – 240 V 50/60 Hz
        Standby-Stromverbrauch
        0,5 W
        Energiesparfunktionen
        • Sleep-Timer
        • Eco-Modus
        • Lichtsensor
        • Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • 1x USB-C-Kabel zum Aufladen der Fernbedienung
        • Netzkabel
        • Fernbedienung mit kabelloser Ladefunktion
        • Kurzanleitung
        • Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen
        • Standfuß

      • Design

        Farbe des Fernsehers
        Metallrahmen
        Design des Standfußes
        Matt verchromter zentraler Standfuß in Pillenform

      • Abmessungen

        Abstand zwischen 2 Stäben
        500  mm
        Kompatible Wandhalterung
        300 x 300 mm
        Fernseher ohne Standfuß (W x H x D)
        1.226 x 708 x 68 mm
        Fernseher mit Standfuß (W x H x D)
        1.226 x 773 x 230 mm
        Verpackungskarton (B x H x T)
        1.460 x 860 x 160 mm
        Gewicht des Fernsehers ohne Standfuß
        17,14 kg
        Gewicht des Fernsehers mit Standfuß
        20,6 kg
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        25 kg

      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Auszeichnungen

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      • Der Fernseher unterstützt DVB-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den „Häufig gestellten Fragen“ auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.
      • Die Philips TV Remote App und ihre Funktionen können je nach Fernsehermodell, Anbieter und Land sowie je nach mobilem Gerät und Betriebssystem abweichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.com/TVRemoteapp.
      • EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.
      • Netflix-Abonnement erforderlich. Unterliegt den Bedingungen auf https://www.netflix.com
      • Amazon Prime ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Tochterunternehmen. Amazon Alexa ist in ausgewählten Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Die Over-the-Top-Taste für Mediendienste auf der Fernbedienung ist je nach Land unterschiedlich. Beachten Sie das Produkt, das im Lieferumfang enthalten ist.
      • Google Assistant ist je nach Produkttyp in verschiedenen Sprachen und Ländern verfügbar.
      • Verfügbarkeit und Funktionalität von Sprachsteuerungsdiensten variieren je nach Land und Sprache.
      • Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC.
      • Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC. YouTube, Ok Google und andere Marken sind Marken von Google LLC.
      • Die Verfügbarkeit der Apple TV-App und von Apple TV+ kann je nach Land oder Region variieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Support-Seiten von Google Play und Apple Inc.
      • 144 Hz HDMI VRR, G-Sync sowie FreeSync sind beim Gaming auf einem PC verfügbar, der mit Ihrem OLED TV über HDMI verbunden ist.
      • Matter/Control4: Diese Funktion wird 2025 über ein Software-Update verfügbar sein.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit und iOS sind in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und Regionen eingetragene Marken von Apple Inc. IOS ist in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.