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  • Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
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Eingestellt

BrillianceAMVA LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

241P4QPYKEB/00

Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design
Der Philips AMVA LED-Monitor mit Webcam unterstützt Sie bei der Zusammenarbeit und Kommunikation und spart dabei Zeit und Geld.
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mit Webcam, spart Zeit und Geld

Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design

  • P-line

  • 61 cm (24")

  • Full-HD-Display

PowerSensor spart bis zu 80 % Energie

PowerSensor spart bis zu 80 % Energie

PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.

AMVA-LED für breite Anzeige mit extrem hohem Kontrast, lebendige Bilder

AMVA-LED für breite Anzeige mit extrem hohem Kontrast, lebendige Bilder

Das Philips AMVA-LED-Display verwendet erweiterte Multi-Domain Vertical Alignment-Technologie, wodurch Sie statische Kontrastverhältnisse für besonders lebendige und helle Bilder erhalten. Herkömmliche Büro-Anwendungen werden mit Leichtigkeit angezeigt, besonders geeignet ist es aber für Fotos, das Surfen in Internet, Filme, Spiele und anspruchsvolle Grafikanwendungen. Dank der optimierten Pixelverwaltungstechnologie haben Sie einen extra breiten Betrachtungswinkel von 178/178 Grad, wodurch sie selbst im 90-Grad-Schwenkmodus gestochen scharfe Bilder sehen

Webcam für Kommunikation und Zusammenarbeit

Die eingebettete Webcam und das integrierte Mikrofon ermöglichen die Anzeige von und Kommunikation mit Kollegen und Kunden. Mit dieser einfachen Lösung können Sie durch Zusammenarbeit und Freigabe wertvolle Zeit und Reisekosten einsparen.

Technische Daten

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