ErgoSensor für gesünderes Arbeiten

Philips ist fest davon überzeugt, dass die Arbeit an die Menschen angepasst sein sollte und nicht anders herum. Um einen gesunderen und produktiven Arbeitsplatz zu fördern, hat Philips die weltweit erste innovative Technologie mit dem Namen ErgoSensor entwickelt. Sie ist in den Monitor integriert und registriert und misst das Benutzerverhalten. ErgoSensor empfiehlt Benutzern eine ergonomische Haltung am Computer, gibt Korrekturfeedback zum optimalen Betrachtungsabstand und erinnert an Pausen. Darüber hinaus werden bis zu 80 % Energie gespart, wenn der Benutzer nicht vor dem Bildschirm sitzt, indem der Monitor ausgestellt wird.