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Eingestellt
231P4QPYES/00
P-line
58,4 cm
Full HD IPS-Display
PowerSensor ist ein integrierter Sensor, der durch das Aussenden und Empfangen unbedenklicher Infrarotsignale erkennt, ob sich der Benutzer in der Nähe des Geräts aufhält, und automatisch die Bildschirmhelligkeit reduziert, wenn der Benutzer sich vom Schreibtisch entfernt. So wird der Energieverbrauch um bis zu 80 % gesenkt und die Monitorlebensdauer verlängert.
IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen – selbst im 90-Grad-Schwenkmodus! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
DisplayPort ist ein digitaler Anschluss vom PC zum Monitor ohne Konvertierung. Mit höheren Kapazitäten als DVI kann dieser Standard bis zu 15 Meter Kabel und eine Datenübertragung von 10,8 Gbit/s vollständig unterstützen. Mit dieser hohen Leistung ohne Latenz erhalten Sie die schnellsten Bild- und Aktualisierungsraten. Somit ist DisplayPort nicht nur die beste Wahl für die Verwendung im Büro oder zu Hause, sondern auch bestens für anspruchsvolle Spiele und Filme, Videobearbeitung und mehr geeignet. Durch verschiedene Adapter wird zudem umfassende Kompatibilität gewährleistet.
2.8
von 5
4
Bewertungen
ScreenMaster
16/04/2013
Suisse
Rundum top
Die Hardware ist top und überzeugt auch nach mehreren Wochen. Mit der Ecofunktion inkl Sensor hat man noch ein gutes Gefühl. Einziges Manko ist für mich die Zusatzsoftware um alle Optionen des Bildschirms per Windows zu verwalten. Die ist umständlich und langsam.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 241P4QPYES LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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gquent
30/11/2013
France
son déplorable
Très bel écran, possibilité de choisir la définition, bureau, film, photos, jeux ou désactiver. En ce qui concerne la webcam et le son c'est assez décevant, j'avais choisi ce modèle afin de ne pas trop encombrer mon espace bureau, je regrette ce choix, car je vais devoir choisir des H.P. et webcam extérieur. A moins qu'une autre solution me soit proposée.
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Diese Bewertung wurde für Brilliance 241P4QPYES Moniteur LCD, rétroéclairage LED verfasst
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Jacky75005
03/04/2014
France
Dalle/électronique de mauvaise qualité, son déplorable.
Comme la plupart des moniteurs de cette gamme de prix, la dalle et/ou l'électronique sont de mauvaises qualités. Le réglage par défaut est correct, bien que trop lumineux/délavé mais impossible à améliorer car modifier un réglage influe sur le rendu de tous les autres, en particulier le contraste qui fait disparaître la moitié des couleurs si on passe de 50 à 51... Le son lui, est catastrophique. A ce stade mieux vaut ne pas mettre de haut-parleurs... J'ai acheté ce moniteur car il est vendu comme "pro" (P-Line) mais à par le prix, je ne vois pas ce qu'il a de "pro". Peu convenir à des utilisateurs peu ou pas exigeants, non recommandé pour tous les autres.
Diese Bewertung wurde für Brilliance 240P4QPYES Moniteur LCD avec PowerSensor verfasst
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Reaktionszeitwert gleich SmartResponse