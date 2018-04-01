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Eingestellt
223V5QSB6/00
Große LED-Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LED-Bilder auf diesem Philips Monitor. Mit SmartControl Lite. Eine großartige Wahl!
V-line
54,6 cm
AH-IPS-Monitore verwenden eine fortschrittliche Technologie, die für einen besonders großen Blickwinkel von 178/178 Grad sorgt und es so ermöglicht, Inhalte auf dem Monitor aus nahezu jedem Winkel zu sehen! Im Gegensatz zur standardmäßigen TN-Technologie erhalten Sie mit AH-IPS herausragend scharfe Bilder mit lebendigen Farben. Dadurch eignet sich die Technologie nicht nur ideal für Fotos, Filme und Internet, sondern auch für professionelle Anwendungen mit hohen Anforderungen an Farbtreue und Farbkonsistenz.
SmartContrast ist eine Philips Technologie, die angezeigte Inhalte analysiert, Farben automatisch anpasst und die Intensität der Hintergrundbeleuchtung steuert, um den Kontrast dynamisch zu verbessern. So wird bei Videos oder Spielen mit dunklen Farbtönen jederzeit eine optimale Bildqualität gewährleistet. Im Economy-Modus wird für die perfekte Anzeige von alltäglichen Büroanwendungen und einen geringeren Stromverbrauch der Kontrast angepasst und eine Feineinstellung der Hintergrundbeleuchtung vorgenommen.
3.3
von 5
3
Bewertungen
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite verfasst
σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Diese Bewertung wurde für 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite verfasst
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jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
ΧΡΩΜΑ
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Diese Bewertung wurde für 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite verfasst
Datum der Benutzung 2019-02-19
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Datum der Benutzung 2019-02-19