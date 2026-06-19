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  • Simples Design mit USB-Monitor
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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

221S3UCS/00

Simples Design mit USB-Monitor
Befreien Sie sich mit dem neuen Philips USB-Monitor. Der USB 2.0-Anschluss an Ihrem Laptop sorgt für eine digitale Videoübertragung und Stromversorgung für Ihren Monitor über nur ein Kabel!
Alle Vorteile anzeigen

Ein einziges USB-Kabel für Stromversorgung und Videoanschluss

Simples Design mit USB-Monitor

  • S-line

  • 54,6 cm

  • USB-Monitor

Sofortiges Einschalten dank LED-Technologie

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

Eine USB 2.0-Laptopverbindung für Strom und Video

Der Philips USB-Monitor kann direkt über die USB-Anschlüsse Ihres Laptops über ein einziges USB-Kabel Bilder anzeigen und Strom ziehen. Es werden keine zusätzlichen Strom- oder Videokabel benötigt, sondern nur ein einfaches Kabel für eine Verbindung mit besonders niedrigem Energieverbrauch zwischen Ihrem Laptop und Monitor.

Besonders niedriger Energieverbrauch

Der USB-Monitor verfügt über eine besonders energiesparende LED-Hintergrundbeleuchtung, die es ermöglicht, die benötigte Energie über die USB-Anschlüsse des Laptops zu beziehen. Der Monitor verbraucht etwa 9 Watt und hat damit einen um etwa 50 % niedrigeren Energiebedarf als ein vergleichbarer Standardmonitor.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass die 2 USB-Anschlüsse des Laptops den Monitor nicht mit genügend Energie versorgen. In diesem Fall müssen Sie einen optionalen DC-Adapter erwerben.