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Eingestellt

LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

220V3LAB/00

4.1

| (15) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

Dieser schicke und schlanke Monitor ist einfach großartig in der Verwendung. Dank der Funktionen wie SmartContrast, das für satte helle Bilder sorgt, ist dieser Monitor optimal für all Ihre Bedürfnisse geeignet!

Alle Vorteile anzeigen

Genießen Sie großartige LED-Bilder in lebendigen Farben

  • V-line

  • 22 Zoll (55,9 cm)

LED-Technologie für natürliche Farben

Weiße LEDs sind Halbleiter-Bauteile, die besonders schnell eine vollständige und dauerhafte Helligkeit erzeugen und so die Startzeit verkürzen. LEDs beinhalten kein Quecksilber, wodurch sie umweltschonend recycelt und entsorgt werden können. Außerdem ermöglichen LEDs eine bessere Steuerung des Dimmprozesses bei LCD-Hintergrundbeleuchtungen, was zu einem extrem hohen Kontrastverhältnis führt. Diese Technologie bietet zudem eine hervorragende Farbdarstellung dank der gleichmäßigen Helligkeit des Bildschirms.

SmartContrast 10000000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast 10000000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern. Die fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie von Philips kombiniert mit einzigartiger Dimmung und der Technologie zur Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung, für lebendige Bilder. SmartContrast erhöht den Kontrast mit exzellentem Schwarzwert und exakter Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.

Integrierte Lautsprecher ohne Kabelprobleme

Im Display sind Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.1

von 5

15

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

3

17/11/2018

Deutschland

Deutschland

Klasse Monitor

Toller Monitor, Lautsprecher könnten besser sein. Nicht für Spiele oder Musik, normale Anwendungen reichen sie aber.

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Diese Bewertung wurde für 226V3LAB LED monitor verfasst

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Diese Bewertung wurde für 226V3LAB LED monitor verfasst

27/02/2013

United Kingdom

United Kingdom

Great design & performance in cheap

This monitor is very goodlooking. Also it has the LED technology. So I prefer it for others to buy. Thanks.

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Diese Bewertung wurde für 196V3LAB LED monitor verfasst

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11/09/2012

France

France

A good purchase

Excelent performance, bright clear screen. Simple to set up to the computer. Only small problem I have found the Power cable connection at the back of the screen is not a very good fit. It really needs a much better power cable socket and plug.

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Diese Bewertung wurde für 196V3LAB Moniteur LED verfasst

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Diese Bewertung wurde für 196V3LAB Moniteur LED verfasst

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