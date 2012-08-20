Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 €
Eingestellt
Professioneller, umweltfreundlicher und ergonomischer Monitor
Der umweltfreundliche, EPEAT Gold-zertifizierte Philips Monitor 220P2 mit einer Standby-Funktion ohne Stromverbrauch, einem ZeroWatt-Schalter mit einem Verbrauch von gerade einmal 0,1 Watt, einem Ergo Fuß, Stereo-Audio und 4 USB-Anschlüssen steigert Ihre Produktivität.
56 cm P-line
WSXGA+
Im Display sind hochwertige Stereo-Lautsprecher integriert. Diese sind je nach Modell und Design sichtbar vorne, unsichtbar unten, oben oder hinten angebracht.
Getreu dem Philips Motto "Sense and Simplicity" bieten wir Ihnen die umweltbewusste Möglichkeit, Ihren Monitor bei Bedarf auszuschalten. Mithilfe eines einzigen Ein-/Ausschalters auf der Rückseite wird der Energieverbrauch des Monitors auf Null reduziert. In diesem Modus verbraucht das Gerät keinerlei Strom und verbessert so Ihre CO2-Bilanz noch weiter.
SmartTouch-Bedienelemente sind intelligente, berührungsempfindliche Symbole, die vorstehende Tasten ersetzen. SmartTouch-Bedienelemente reagieren auf die leichteste Berührung und starten z. B. Ihren Monitor oder regeln die Displayhelligkeit und -schärfe mit SmartImage Lite. Nach Aktivierung leuchten die SmartTouch-Symbole auf und zeigen damit an, dass Ihre Befehle registriert und ausgeführt wurden.
4.8
von 5
5
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
pandau
20/08/2012
Deutschland
Eigenschaften
bin sehr zufrieden mit dem Bildschirm, muss aber sagen benutze ihn nur in meiner Freizeit bin auch kein Experte, habe ihn ausgewählt weil ich kein schwarzen Rahnen wollte. Habe mich sehr viel Informiert im Internet, haben viele Tests gelesen und am Ende für ihn entschieden
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 245P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst
21/03/2011
Deutschland
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst
RichLS
10/10/2011
United Kingdom
Very Good Quality
This is a good solid screen which is slimline widescreen with inbuilt speakers and has the added advantage of easy height adjustment. Set up was simple on a windows 7 machine but XP was a little awkward with the supplied software not wanting to set up automatically. Once set up the visual clarity is very good with infinate adjustments available. All in all a very good monitor.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance 225P2ES LCD monitor with PowerSensor verfasst