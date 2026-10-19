TrueVision für Bilder in Laborqualität

TrueVision ist eine von Philips entwickelte Technologie mit einem fortschrittlichen Algorithmus zum Testen und Ausrichten des Monitordisplays für eine optimale Displayleistung. Philips garantiert, dass jeder TrueVision Monitor mit diesem Prozess eingestellt wurde, um Ihnen eine konstante Farb- und Bildqualität zu bieten.