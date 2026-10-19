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Eingestellt

BrillianceLCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

220B4LPCB/01

Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design

Der Philips PowerSensor LED-Monitor verwendet 65 % wiederverwertete Kunststoffe. Mit seinem ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel hergestellten Gehäuse ist er somit umweltfreundlich und produktiv zugleich.

Alle Vorteile anzeigen

mit PowerSensor spart Energie und Geld

Zukunftsfähiger Monitor im umweltschonenden Design

  • B-Line

  • 22 Zoll (55,9 cm)

  • 1.680 x 1.050

Gehäuse ohne PVC und bromierte Flammschutzmittel

Das Gehäuse dieses Philips Monitors enthält kein PVC und keine bromierten Flammschutzmittel.

TrueVision für Bilder in Laborqualität

TrueVision ist eine von Philips entwickelte Technologie mit einem fortschrittlichen Algorithmus zum Testen und Ausrichten des Monitordisplays für eine optimale Displayleistung. Philips garantiert, dass jeder TrueVision Monitor mit diesem Prozess eingestellt wurde, um Ihnen eine konstante Farb- und Bildqualität zu bieten.

Kein Stromverbrauch durch Ausschalten mit dem Netzschalter

Mit dem Netzschalter auf der Rückseite können Sie den Monitor komplett vom Netz nehmen, sodass Sie keinen Strom verbrauchen. Damit verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz noch weiter.

Technische Daten

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