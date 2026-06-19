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  • Genießen Sie großartige Bilder in lebendigen Farben
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Eingestellt

LCD-Monitor

190V3SB5/00

Genießen Sie großartige Bilder in lebendigen Farben
Genießen Sie lebendige LCD-Bilder mit diesem attraktiven Monitor in Hochglanzdesign.
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Genießen Sie großartige Bilder in lebendigen Farben

  • V-line

  • 48,3 cm

SmartContrast 10000000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

SmartContrast 10000000:1 für unglaubliche Details in dunklen Bildszenen

Sie suchen einen LCD-Flachbildschirm mit dem höchsten Kontrast und lebendigen Bildern. Die fortschrittliche Videoverarbeitungstechnologie von Philips kombiniert mit einzigartiger Dimmung und der Technologie zur Erhöhung der Hintergrundbeleuchtung, für lebendige Bilder. SmartContrast erhöht den Kontrast mit exzellentem Schwarzwert und exakter Wiedergabe von dunklen Schattierungen und Farben. Das Ergebnis ist ein helles, naturgetreues Bild mit hohem Kontrast und lebhaften Farben.

Problemloses Anpassen der Monitoreinstellungen dank SmartControl Lite

SmartControl Lite ist die symbolgestützte 3D-Steuerungssoftware der nächsten Generation für Bildschirmbenutzeroberflächen. Sie ermöglicht Benutzern die Feinstellung einer Vielzahl an Monitorparametern wie Farbe, Helligkeit, Bildschirmkalibrierung, Multimedia, ID-Verwaltung etc. ganz einfach per Maus.

Schickes, schlankes Hochglanzdesign

Technische Daten

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