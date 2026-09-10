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Fahren mit Vernunft
Sie sind es leid, ständig Ihre Scheinwerferlampen austauschen zu müssen? Dank der längeren Lebensdauer der Fahrzeuglampen ist die LongLife EcoVision von Philips die erste Wahl für Fahrer, die die Wartung ihrer Fahrzeuge minimieren möchten.
Lampentyp: H7
12 V, 55 W
Langlebig, weniger Austauschen
Anzahl der Lampen: 1
Es ist äußerst empfehlenswert, die Lampen paarweise auszutauschen, um eine symmetrische Lichtleistung zu erhalten.
Welche 12-V-Lampe für welche Funktion? Das Angebot von Philips Automotive umfasst alle Funktionen am Auto: Fernlicht, Abblendlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkleuchte vorn, Blinkleuchte seitlich, Blinkleuchte hinten, Bremslicht, Rückfahrleuchte, Nebelschlussleuchte, Nummernschildbeleuchtung, Heck-/Parkleuchte, Innenbeleuchtung.
Autoprodukte und -dienstleistungen von Philips gelten auf dem OEM-Markt und dem Ersatzteilmarkt als branchenführend. Unsere Produkte werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und nach den strengsten Normen geprüft, um die Sicherheit und den Fahrkomfort unserer Kunden zu maximieren. Unsere gesamte Produktion ist gemäß den strengsten ECE-Anforderungen sorgfältig geprüft, kontrolliert und zertifiziert (ISO 9001, ISO 14001 und QSO 9000). Das ist Qualität, auf die Sie vertrauen können.
3.8
von 5
296
Bewertungen
Franz-Robert
10/09/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Pro6000Boost am VW-Bus
Plug & Play....einfachere Montage geht nicht, das kann auch eine Frau machen...Das Licht ist unschlagbar hell und ich bin wirklich voll begeistert. Der VW T4 hatte ja wirklich dunkle Funzeln und jetzt ist es absolut TOP
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-09-10
Saarländer
19/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Fahren in einer neuen Lichtliga
Mein Mini, Baujahr 2006, fährt nun seit kurzem mit dem Ultinion Pro6000 Boost Licht. Noch bin ich nicht bei Nacht gefahren, aber dennoch sehe ich in der Dämmerung, das das Licht jetzt in einer anderen Liga leuchtet. Ein echter Booster. Da ich das Fahrzeug noch etliche Jahre halten werde, eine absolut lohnenswerte Investition!
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost 11972U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-06-14
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Datum der Benutzung 2026-06-14
SteffiL.
02/05/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr gute Qualität
Sehr gute Lichtqualität. Der Einsatz war die beste Idee.
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30
Diese Bewertung wurde für Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Fahrzeugscheinwerferlampe verfasst
Datum der Benutzung 2026-03-30