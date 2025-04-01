Die elektrische Philips Avent Milchpumpe ist für verschiedene BHs ausgelegt, um das Abpumpen zu erleichtern und angenehmer zu gestalten. Lesen Sie die folgenden Hinweise zum Tragen des jeweiligen Modells.
Welche BHs eignen sich am besten für die elektrische Philips Avent Milchpumpe?
Veröffentlicht am 1. April 2025
Elektrische Philips Avent freihändige (Hands-free) Milchpumpe
- Die Hauben und Becher passen in die meisten normalen BHs und Still-BHs.
- Wenn Sie sich beim Abpumpen unwohl fühlen, versuchen Sie es mit einem dehnbaren BH (aber nicht zu elastisch, damit die Becher während des Abpumpens verrutschen).
- Das Tragen eines Bügel-BHs wird nicht empfohlen.
Philips Avent elektronische Einzel-/Doppelmilchpumpe
- Funktioniert gut mit den meisten normalen Still-BHs.
- Funktioniert gut mit den meisten Abpump-BHs mit größeren schlitzförmigen Öffnungen für den Trichter (das Pumpengehäuse kann nicht über den BH befestigt werden).
- Es wird nicht empfohlen, einen Abpump-BH mit kreisförmigen Öffnungen zu verwenden.